Неугомонные омские врачи обратились к немцам за подробностями о Навальном

Омские врачи не верят новому диагнозу Навального / Reuters

Омские врачи опубликовали открытое письмо, в котором ответили на критику в свой адрес из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, который в состоянии комы лежит в клинике "Шарите" в Берлине.

Об этом сообщает RT.

Медики особо подчеркнули, что реакция либеральной общественности "переходит все границы этики и здравого смысла".

Врачи из Омска также поведали, что боролись за жизнь Навального 44 часа и смогли стабилизировать его состояние, однако теперь их пытаются очернить.

Также главный врач больницы Омска, куда был доставлен оппозиционер, попросил коллег из берлинской клиники "Шарите" предоставить данные, на основании которых был сделан вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы.

"Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла. Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив", — сказано в сообщении.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеПолитолог рассказал, кто стоит за отравлением НавальногоНапомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.