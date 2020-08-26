УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Неугомонные омские врачи обратились к немцам за подробностями о Навальном

26 августа 2020, 20:16

Медики из Омска рассказали, что боролись за жизнь российского оппозиционера 44 часа.

Навальный
Омские врачи не верят новому диагнозу Навального / Reuters

Омские врачи опубликовали открытое письмо, в котором ответили на критику в свой адрес из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, который в состоянии комы лежит в клинике "Шарите" в Берлине.

Об этом сообщает RT.

Медики особо подчеркнули, что реакция либеральной общественности "переходит все границы этики и здравого смысла".

Врачи из Омска также поведали, что боролись за жизнь Навального 44 часа и смогли стабилизировать его состояние, однако теперь их пытаются очернить.

Также главный врач больницы Омска, куда был доставлен оппозиционер, попросил коллег из берлинской клиники "Шарите" предоставить данные, на основании которых был сделан вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы.

"Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла. Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив", — сказано в сообщении.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеПолитолог рассказал, кто стоит за отравлением НавальногоНапомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.

Навальный Алексей Навальный шарите диагноз
Сейчас вы просматриваете новость «Неугомонные омские врачи обратились к немцам за подробностями о Навальном». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:26
В Минске силовики разогнали акцию протеста
21:24
Джиджи Хадид не стыдясь оголила сочную фигуру и беременный живот Фото
21:14
COVID-19 в Украине озвереет: в НАН подсчитали, сколько умрет украинцев Видео
21:12
Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции Видео
21:11
"Не только от COVID-19": в России похвастались разработкой уникальной вакцины Видео
20:59
"Все предлагают признать вину": Ефремов вернулся под защиту Пашаева
20:38
В Москве три человека сорвались с крыши и погибли – СМИ
20:27
Коммуналка, курс доллара и цены – насколько вырастут и когда
20:16
Неугомонные омские врачи обратились к немцам за подробностями о Навальном Видео
20:12
Как защититься от слабоумия: этот кулинарный лайфак замедлит деменцию
20:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
19:43
Кравчук заявил, что общался с боевиками "ДНР" и "ЛНР" Видео
19:36
Сильно снижает риск рака: ученые указали на популярное лекарство Видео
19:34
Зеленский пообещал защитить демократию в США от украинского вмешательства Видео
19:20
Эксперт спрогнозировал, как Россия "сольет" Лукашенко Видео
19:15
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео: что обсуждали Видео
19:03
Ученые назвали привычку, которая добавляет лишние килограммы Видео
19:02
"Бл*дь, с какого х*я?": Лолита обматерила российский музыкальный канал за скандальную выходку Видео
18:51
Политолог рассказал, кто стоит за отравлением Навального Видео
18:44
Анастасия Волочкова без белья появилась на обложке глянца
18:20
Первая мировая биологическая война: в СНБО сделали громкое заявление Видео
18:11
Миллионы в банке и работа у Медведчука: что известно о новом главе Укрзализныци
18:07
США снова "ударили" по России: "черный список" расширен Видео
18:01
Астролог указал на "аскетов" среди знаков Зодиака
17:56
Лукашенко использует НАТО для оправдания насилия - Столтенберг Видео
17:48
Reface - приложение из Украины для смартфонов, которое взорвало мир заменой лиц Фото Видео
17:36
У Лукашенко назвали условия диалога с Западом по ситуации в Беларуси Видео
17:32
"Наезд и отрезанные ноги": названо имя майора ВСУ, который в Киеве наехал на курсанток Видео
17:31
Антонио Бандерас в честь исцеления от коронавируса показал эпичную битву
17:03
Украинское приложение по популярности обогнало TikTok, Netflix и YouTube Видео
17:00
"Зарплата в конвертах": в Украине массово проверят работодателей
16:58
Тихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси Видео
16:39
"Отвал башки": Мишель Андраде соблазнительно выгнулась в дерзком наряде
16:31
На Полтавщине дети изнасиловали 4-летнего ребенка
16:22
Украина открывает пункты пропуска с аннексированным Крымом: названа дата Видео
16:20
Закрытие границы Украины: для белорусов сделали исключение
15:53
Новым главой Укрзализныци стал экс-заместитель Саакашвили Видео
15:45
Том Круз позвал всех смотреть фильмы в кинотеатрах Видео
15:45
Карантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения Видео
15:28
Названы "собачки" среди знаков Зодиака
15:24
Миллиарды гривен: Суспильне захотело из бюджета денег в 30 раз больше доходов
15:05
Более сотни чиновников Беларуси: Литва согласовала санкции против Лукашенко и его режима
15:00
У Путина раскрыли, как относятся к "отравлению" Навального Видео
14:52
"Долбо*б, тварь, с*ка": подруга Легкоступовой показала компрометирующее видео с Фирсовым Видео
14:46
Решение НКРЭКУ по поставщикам "последней надежды" противоречит закону — Ассоциация
14:30
Украину снова закрыли: кто не сможет пересечь границу Видео
14:24
Карантин в Украине официально продлен до 1 ноября Видео
13:52
У Зеленского анонсировали новую встречу по Донбассу: названы сроки
13:40
В США против Disney взбунтовались кинокритики
13:36
Избиения людей в Беларуси: у Лукашенко заявили о проверке силовиков Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять