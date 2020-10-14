Независимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку

Алиев подчеркнул принадлежность Нагорного Карабаха государству Азербайджан.
Официальный Баку моментально разорвет все дипломатические отношения с государством, которое признает независимость Нагорного Карабаха. Участие миротворческого военного контингента в конфликте возможно только при условии согласия на реализацию таких мероприятий со стороны Армении и Азербайджана.
Об этом заявил президент азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk.
Глава государства акцентировал внимание на том, что мировое политическое сообщество признает неприкосновенность территориальной целостности Азербайджана. В случае признания независимости Нагорного Карабаха, Баку не оставит такое решение без ответа.
"Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром… Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", - заверил Алиев.
Что касается вопроса ввода миротворческого контингента в Нагорный Карабах, это возможно только при согласии Армении и Азербайджана. Однако данная территория принадлежит Баку.Читайте такжеВойна в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться"
"Отправка миротворцев в регион должна совершаться на основе одобрения двух государств - Армении и Азербайджана. Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Обострение военных действий между Азербайджаном и Арменией в зоне конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром, 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего азербайджанская сторона объявила о начале контрнаступательной операции.
- В Армении не исключают, что Ереван вследствие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта признает независимость анклава. Премьер-министр Никол Пашинян призвал армянскую диаспору по всему миру обратиться к международному сообществу с такой просьбой.
- Призывы признать независимость Нагорного Карабаха появились во Франции, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко ответил на данную инициативу, призвав французов обратить внимание на проблему басков и корсиканцев.
- Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что Степанакерт обратится к Армении с просьбой признания независимости анклава в случае продолжения военных действий.