Независимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв

Армяне должны добиваться от мира признания независимости Нагорного Карабаха - Пашинян / Reuters

Армянская диаспора по всему миру должна добиться от мирового политического сообщества осуждения нападения на Нагорный Карабах и признания его независимости.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, чиновник сделал репост видео, на котором, как считают в Минобороны Армении, зафиксирован факт участия боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе. Пашинян утверждает, что Анкара и Баку вербуют наемников для участия в войне.

"Это лицо сегодняшней войны. Турецко-азербайджанский тандем завербовал и направил против Арцаха представителей различных террористических группировок", - считает армянский премьер.

Следовательно, армяне мира должны призвать мировое политическое сообщество осудить такие действия Турции и Азербайджана и признать независимость Нагорного Карабаха.Читайте также"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии

"Армяне всего мира должны сообщить миру об этом возмутительном факте. Мировое сообщество должно осудить теракт в Арцахе и признать независимость Арцаха", - подчеркнул Пашинян.

Конфликт в Нагорном Карабахе