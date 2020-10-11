Независимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию и Азербайджан в вербовке боевиков из Сирии для участия в нагорно-карабахском конфликте.
Армянская диаспора по всему миру должна добиться от мирового политического сообщества осуждения нападения на Нагорный Карабах и признания его независимости.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.
В частности, чиновник сделал репост видео, на котором, как считают в Минобороны Армении, зафиксирован факт участия боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе. Пашинян утверждает, что Анкара и Баку вербуют наемников для участия в войне.
"Это лицо сегодняшней войны. Турецко-азербайджанский тандем завербовал и направил против Арцаха представителей различных террористических группировок", - считает армянский премьер.
Следовательно, армяне мира должны призвать мировое политическое сообщество осудить такие действия Турции и Азербайджана и признать независимость Нагорного Карабаха.Читайте также"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии
"Армяне всего мира должны сообщить миру об этом возмутительном факте. Мировое сообщество должно осудить теракт в Арцахе и признать независимость Арцаха", - подчеркнул Пашинян.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Стороны выдвинули ряд обоюдных обвинений в нарушении режима перемирия, после чего в Баку объявили о начале контраступательной военной операции.
- На стороне Азербайджана выступила Турция. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Баку, который принял решение об освобождении своей территории.
- В ночь на 10-е октября Баку и Ереван после многочасовых переговоров договорились о перемирии с 12:00 по местному времени. Подразделения армии Нагорного Карабаха получили приказ о прекращении огня.
- Однако спустя час оборонные ведомства Азербайджана и Армении сообщили о нарушении режима перемирия. В Ереване заявили об обстрелах в Караханбейли, а в Баку объявили об обстрелах армянами Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.
- Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что если в самое ближайшее время Баку не обозначит свою позицию по поводу перемирия, анклав обратится к Еревану с просьбой о признании независимости НКР.