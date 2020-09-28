УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие

28 сентября 2020, 22:48

В Нагорном Карабахе воюют турецкие советники и наемники из Сирии, утверждает Вардан Тоганян.

МИД Армении
Признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха зависит от действий Турции и Азербайджана - посол / Новости-Армения

Признание официальным Ереваном независимого статуса Нагорного Карабаха зависит от действий Азербайджана и Турции в зоне конфликта. Армения примет военные меры в случае дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.

Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РБК.

По его словам, признание Ереваном статуса Нагорного Карабаха зависит от того, что в военном направлении будут предпринимать Баку и Стамбул.

"Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится", - отметил дипломат.

Как утверждает Тоганян, в Нагорном Карабахе сейчас ведут боевые действия вооруженные силы Азербайджана, военные советники из Турции и наемники из Сирийской арабской республики. На противоположном фланге им противостоит армия Нагорного Карабаха.

Армению он называет гарантом безопасности.

"Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников", - сказал дипломат, добавив, что если Турция передаст Азербайджану истребители F-16, Ереван предпримет ответные военные меры.Читайте такжеАлиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах

Также Тоганян подчеркнул, что конфликт Армении и Азербайджана превратился в "турецко-азербайджано-армянское" противостояние, а Баку ждет военной помощи от Стамбула, чтобы снова ударить по Нагорному Карабаху.

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Вооруженное противостояние Армении и Азербайджана в районе нагорно-карабахского конфликта обострилось утром, 27 сентября. Стороны выдвинули обоюдные обвинения в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку заявили о начале контрнаступательной операции.
  • Азербайджан поддержала Турция. В Анкаре обвинили Армению в агрессии и призвали Ереван в срочном порядке прекратить огонь.
  • В посольстве Азербайджана причиной обострения конфликта назвали заявление главы правительства Армении Пашиняна о принадлежности Нагорного Карабаха Еревану и ряд действий, противоречащих мирными договоренностям сторон.
  • У президента Турции Реджепа Эрдогана не исключили, что турецкие войска могут напрямую принять участие в нагорно-карабахском конфликте.

Сейчас вы просматриваете новость «Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:53
В Сеть выложили карту распространения Covid-19 по областям Украины
23:24
Какая крупа полезнее остальных - ученые дали ответ
23:10
РФ должна объяснить, почему было химическое оружие при отравлении Навального - Макрон Видео
22:48
Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие Видео
22:28
Тищенко объявил, что займется миром на Донбассе в "новом формате"
22:01
Алиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах Видео
22:01
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
21:49
В Киеве мужчина расчленил хозяина квартиры и "косил" под его внука
21:14
Эрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха Видео
20:58
Следователи ГБР допросили более 40 свидетелей в деле о крушении Ан-26 под Чугуевом Видео
20:44
Как приготовить шакшуку: пошаговый простой рецепт Видео
20:23
ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении Видео
20:19
У Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе Видео
20:01
Экс-командующий аэромобильных войск назвал причину авиакатастрофы под Чугуевом Видео
19:58
Западные СМИ спрогнозировали, чем чреват для мира армяно-азербайджанский конфликт
19:30
Звезда нового Человека-Невидимки сыграет Человека-ястреба в Черном Адаме
19:18
Пашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году Видео
19:12
Как очистить матрас от въевшихся пятен: простые способы
18:57
Как просто готовить испанские чуррос по рецепту Эктора Хименес-Браво
18:39
В халате и побритый - Киселев поиздевался в номере Навального над его отравлением
18:39
Похудение: эксперты назвали лучшее время для взвешивания
18:30
"Смотреть в глаза": Ирина Шейк не удержала грудь в тугом платье
18:24
Большая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана Видео
18:09
Почему чешется вагина после секса: 4 причины Видео
18:06
В Армении допустили помощь России в войне с Азербайджаном Видео
18:04
Коронавирус не контролируется: эксперт дал неутешительный прогноз Видео
17:46
Геращенко рассказал о том, что происходит с записями разговоров пилотов Ан-26 Видео
17:25
Украинская Википедия вляпалась в скандал из-за цензуры СМИ
17:15
"Карабах – это Армения": Азербайджан назвал причины войны с Ереваном Видео
17:06
Паническая атака: как остановить приступ Видео
16:55
В Брюсселе объяснили, почему убрали фразу Борреля "ЕС - не банкомат"
16:49
"Свадьбы не будет": Остапчук изменил планы из-за коронавируса
16:33
"Запредельная нагрузка": почему не удалось спасти выжившего при крушении Ан-26 курсанта Видео
16:30
Нардеп рассказал, как сэкономить миллиарды гривень на ремонтах дорог
16:22
Армения назвала Турцию реальной угрозой народам Южного Кавказа Видео
16:10
В Минобороны рассказали, какие выводы сделаны из автокатастрофы Ан-26
16:07
Российские ЧВК стали на сторону Армении в войне за Нагорный Карабах Видео
16:02
Почему вы не худеете, сидя на диете: 10 причин Видео
16:02
Resident Evil: Infinite Darkness - первый тизер, Видео
15:49
В Армении рассказали, скольких военных удалось убить азербайджанцам
15:33
"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26 Видео
15:25
Армению и Азербайджан зовут в Крым решать судьбу Нагорного Карабаха Видео
15:23
День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые
15:16
У Путина дали оценку войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе Видео
15:10
Изношенность шлюзов в Украине составляет 75% - нардеп
15:09
"Наркоман-Украина готова отдать последнее": эксперт разъяснил, как слезть с иглы МВФ Видео
15:05
Пришло время покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана – Эрдоган Видео
15:00
Шикарные женские брючные костюмы ворвались в моду на осень-зиму: фото Фото
14:53
Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям Видео
14:42
Притула оконфузился с фото героя мемов Гарольда на предвыборном сайте
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять