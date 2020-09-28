Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие

Признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха зависит от действий Турции и Азербайджана - посол / Новости-Армения

Признание официальным Ереваном независимого статуса Нагорного Карабаха зависит от действий Азербайджана и Турции в зоне конфликта. Армения примет военные меры в случае дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.

Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РБК.

По его словам, признание Ереваном статуса Нагорного Карабаха зависит от того, что в военном направлении будут предпринимать Баку и Стамбул.

"Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится", - отметил дипломат.

Как утверждает Тоганян, в Нагорном Карабахе сейчас ведут боевые действия вооруженные силы Азербайджана, военные советники из Турции и наемники из Сирийской арабской республики. На противоположном фланге им противостоит армия Нагорного Карабаха.

Армению он называет гарантом безопасности.

"Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников", - сказал дипломат, добавив, что если Турция передаст Азербайджану истребители F-16, Ереван предпримет ответные военные меры.Читайте такжеАлиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах

Также Тоганян подчеркнул, что конфликт Армении и Азербайджана превратился в "турецко-азербайджано-армянское" противостояние, а Баку ждет военной помощи от Стамбула, чтобы снова ударить по Нагорному Карабаху.

Конфликт в Нагорном Карабахе