Нобелевская премия по литературе присуждена за "безошибочный голос"

Нобелевская премия по литературе 2020 - кто такая Луиза Глюк, ее стихи

Нобелевская премия по литературе в 2020 году присуждена американке Луизе Глюк. Поэтесса получила премию "за безошибочный поэтический голос".

Размер Нобелевской премии 2020 составил 10 миллионов крон (это около 1,1 млн долларов или почти 32 млн гривен по нынешнему курсу).

Вручение Нобелевской премии мира назначено на 10 декабря – день смерти учредителя премии Альфреда Нобеля.

Напомним, Петер Хандке был удостоен Нобелевской премии по литературе 2019 с формулировкой "воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Сам Хаднке оценил свою Нобелевскую премию по литературе, заявив, что крайне удивлен. Петер Хандке ранее неоднократно высказывался о том, что Нобелевскую премию по литературе необходимо отменять.

Кто такая Луиза Глюк – биография и творчество

Луиза Глюк (еще один вариант перевода фамилии – Глик) родилась 22 апреля 1943 в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии.

Она училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете – но дипломов так и не получила. Это не мешало ей преподавать английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте – а сейчас, с 2004 года, и сотрудничать с Йельском университетом. Также она член Американского философского общества. Имеет звание адъюнкт-профессора.

Луиза Глюк живет в Кембридже, штат Массачусетс.

Среди ее работ такие поэтические произведения, как:

Первенец (Firstborn, 1968 – премия Американской академии поэтов),

(Firstborn, 1968 – премия Американской академии поэтов), Торжество Ахилла (The Triumph of Achilles, 1985 – Национальная книжная премия общества критиков),

(The Triumph of Achilles, 1985 – Национальная книжная премия общества критиков), Дикий ирис (The Wild Iris, 1992 – Пулитцеровская премия, премия Уильяма Карлоса Уильямса) и др.

Луиза Глюк – стихи

В конце страдания

появилась дверь.

Выслушайте меня:

то, что вы называете смертью,

я помню.

Сверху шорохи, колыхание ветвей.

И – провал. Тусклое солнце

мерцает над голой поверхностью.

Страшно,

оставаясь сознанием,

быть похороненным в чёрной земле.

Но это прошло. То, чего вы боитесь,

быть душой, погружённой в молчание,

кончилось внезапно; земля

чуть подалась – первое, что различаю:

птицы, мелькающие в низком кустарнике.

Вы, не помнящие

переход из другого мира,

слышите, я снова могу говорить;

возвращающийся из забвения

возвращается, чтобы найти свой голос.

Из центра моей жизни забил

могучий фонтан – глубокие синие

тени на морской лазури.

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