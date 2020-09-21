Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор

Сотрудники надзорного ведомства в номере российского оппозиционера взяли смывы, ничего там не обнаружили.
После того, как соратники отравленного российского оппозиционера Алексея Навального нашли бутылку с "Новичком" в его гостиничном номере, в заведении рассказали, откуда берут воду.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации томского отеля Xander Hotel.
В отеле рассказали, что бутилированную воду для номеров гостиница закупает у проверенного поставщика.
"С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе", - сказала администратор заведения.
По её словам, каждому постояльцу полагается по одной бутылке в день. При этом объяснить почему на видео сотрудников ФБК, которые после экстренной госпитализации Навального в Омске сняли его номер и вывезли оттуда все, что нашли, видно, что в номере несколько бутылок, она не смогла. Администратор предположила, что туда их кто-то принес.
Кроме того, в отель с проверкой нагрянул Роспотребнадзор.
Одна из администраторов гостиницы заявила, что после инцидента с Навальным и после обнаружения подозрительных бутылок с водой, отель проверило надзорное ведомство.
По её словам, сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы, ничего там не обнаружили. Номер был убран в обычном порядке очень тщательно, заверила администратор.
"Если бы что-то было, мы бы уже не работали", - добавила она.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором рассказал о то, как проходит его восстановление.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.