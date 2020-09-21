Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор

Номер Навального в томском отеле проверили / Reuters

После того, как соратники отравленного российского оппозиционера Алексея Навального нашли бутылку с "Новичком" в его гостиничном номере, в заведении рассказали, откуда берут воду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации томского отеля Xander Hotel.

В отеле рассказали, что бутилированную воду для номеров гостиница закупает у проверенного поставщика.

"С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе", - сказала администратор заведения.

По её словам, каждому постояльцу полагается по одной бутылке в день. При этом объяснить почему на видео сотрудников ФБК, которые после экстренной госпитализации Навального в Омске сняли его номер и вывезли оттуда все, что нашли, видно, что в номере несколько бутылок, она не смогла. Администратор предположила, что туда их кто-то принес.

Кроме того, в отель с проверкой нагрянул Роспотребнадзор.

Одна из администраторов гостиницы заявила, что после инцидента с Навальным и после обнаружения подозрительных бутылок с водой, отель проверило надзорное ведомство.

По её словам, сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы, ничего там не обнаружили. Номер был убран в обычном порядке очень тщательно, заверила администратор.

"Если бы что-то было, мы бы уже не работали", - добавила она.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: