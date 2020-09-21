УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор

21 сентября 2020, 09:04

Сотрудники надзорного ведомства в номере российского оппозиционера взяли смывы, ничего там не обнаружили.

Навальный
Номер Навального в томском отеле проверили / Reuters

После того, как соратники отравленного российского оппозиционера Алексея Навального нашли бутылку с "Новичком" в его гостиничном номере, в заведении рассказали, откуда берут воду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации томского отеля Xander Hotel.

В отеле рассказали, что бутилированную воду для номеров гостиница закупает у проверенного поставщика.

"С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе", - сказала администратор заведения.

По её словам, каждому постояльцу полагается по одной бутылке в день. При этом объяснить почему на видео сотрудников ФБК, которые после экстренной госпитализации Навального в Омске сняли его номер и вывезли оттуда все, что нашли, видно, что в номере несколько бутылок, она не смогла. Администратор предположила, что туда их кто-то принес.

Кроме того, в отель с проверкой нагрянул Роспотребнадзор.

Одна из администраторов гостиницы заявила, что после инцидента с Навальным и после обнаружения подозрительных бутылок с водой, отель проверило надзорное ведомство.

По её словам, сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы, ничего там не обнаружили. Номер был убран в обычном порядке очень тщательно, заверила администратор.

"Если бы что-то было, мы бы уже не работали", - добавила она.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором рассказал о то, как проходит его восстановление.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

отравление Навального Алексей Навальный отель Роспотребнадзор новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:39
В США поймали женщину, которая хотела отравить Трампа - СМИ
09:29
Эпидемиолог оценил шансы появления вакцины от Covid-19 в ближайшем будущем Видео
09:04
Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор Видео
09:03
Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей Видео
08:42
Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России Видео
08:39
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
08:38
США выдвинули России ультиматум мнение
08:30
Маски для лица увеличивают шансы болеть коронавирусом бессимптомно - ученые Видео
08:01
"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантин
08:00
В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения Видео
07:33
Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему Видео
07:17
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
06:59
Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения
06:55
Китайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусе мнение
06:32
В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фото Фото
05:59
По стопам Януковича: в оппозиции Беларуси рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
05:27
Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках
05:01
"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу Видео
04:34
Назван главный прун по знаку Зодиака Видео
03:56
Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс Видео
03:05
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
02:13
Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом Видео
01:40
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
00:55
Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19 Видео
00:30
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября Видео
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
23:07
"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров
22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять