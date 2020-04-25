"Не будет результата": Лавров попер буром на Украину из-за онлайн-встречи в Нормандском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров / Reuters

Главы Министерств иностранных дел стран Нормандской четверки (Россия, Германия, Украина, Франция) планируют провести видеоконференцию (по причине китайского коронавируса) на следующей неделе.

Соответствующую информацию озвучил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на Первом канале, сообщает ТАСС. По его словам, предварительно, главы МИД стран Нормандской четверки пообщаются в будущий четверг.

"Мы действительно запланировали на следующую неделю проведение видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата. Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал министр.

По словам Лаврова, будущие переговоры глав МИД Нормандской четверки вряд ли принесут какой-то осязаемый результат.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе. Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине"", - подытожил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Сергей Лавров говорил, что заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречат Минским соглашениям.