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Новая атака Трампа: оспорена победа Байдена в ключевом штате США

21 декабря 2020, 11:36
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У Дональда Трампа выдвинули требование Генеральной ассамблее Пенсильвании.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

В Штабе президента США Дональда Трампа потребовали от Верховного суда страны пересмотреть итоги выборов в одном из ключевых штатов — Пенсильвании.

Об этом идет речь в сообщении штаба Трампа в Twitter.

В иске изложено требование о пересмотре решения Верховного суда штата. Утверждается, что они "незаконно изменили закон штата о голосовании по почте непосредственно перед президентскими выборами 2020 года и после них".

Как уточняет Associated Press, у Трампа также требуют позволить Генеральной ассамблее штата выбрать выборщиков самостоятельно.

При этом в штабе Трампа просят суд быстро рассмотреть дело, чтобы решение было уже до заседания Конгресса 6 января, на котором состоится официальный подсчет голосов, отданных Коллегией выборщиков.

В сообщении подчеркивается, что по графику суд не планирует встречаться раньше 8 января - то есть на два дня позже.

Отметим, что Пенсильвания считается одним из ключевых штатов: победа в ней приносит кандидату 20 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

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Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

новости США Дональд Трамп Пенсильвания выборы в США
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