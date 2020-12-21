Новая атака Трампа: оспорена победа Байдена в ключевом штате США

Дональд Трамп / Reuters

В Штабе президента США Дональда Трампа потребовали от Верховного суда страны пересмотреть итоги выборов в одном из ключевых штатов — Пенсильвании.

Об этом идет речь в сообщении штаба Трампа в Twitter.

В иске изложено требование о пересмотре решения Верховного суда штата. Утверждается, что они "незаконно изменили закон штата о голосовании по почте непосредственно перед президентскими выборами 2020 года и после них".

Как уточняет Associated Press, у Трампа также требуют позволить Генеральной ассамблее штата выбрать выборщиков самостоятельно.

При этом в штабе Трампа просят суд быстро рассмотреть дело, чтобы решение было уже до заседания Конгресса 6 января, на котором состоится официальный подсчет голосов, отданных Коллегией выборщиков.

В сообщении подчеркивается, что по графику суд не планирует встречаться раньше 8 января - то есть на два дня позже.

Отметим, что Пенсильвания считается одним из ключевых штатов: победа в ней приносит кандидату 20 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

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