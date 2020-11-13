Новая Конституция и уход из власти: Лукашенко анонсировал заявление

Лукашенко утверждает, что его команда не бросит Беларусь.
Глава Беларуси Александр Лукашенко подробно расскажет об изменениях в Конституцию страны в рамках Всебелорусского народного собрания. На мероприятии будут обсуждаться вопросы дальнейшего стратегического развития страны.
Об этом белорусский президент заявил на встрече с журналистами, которая состоялась в пятницу, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Пул первого.
По его словам, политик покинет пост президента страны только тогда, когда это нужно будет сделать. Об изменениях в Основной закон он намерен сообщить на Всебелорусском собрании.
"Когда надо, я уйду с этого поста… Детально, включая принятие конституции и прочее, по срокам, я планирую заявить на Всебелорусском народном собрании - как мы будем двигаться и при каких условиях", - добавил Лукашенко.
При этом президент добавил, что он не намерен уходить из власти под давлением.
"Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Добавим, ранее в Беларуси заявляли, что Всебелорусское народное собрание может пройти в январе-феврале 2021 года.Читайте такжеТихановская объявила о новых планах свержения Лукашенко
События в Беларуси
- В республике Беларусь 9 августа состоялись выборы президента страны. По данным ЦИК, победу одержал правящий страной на протяжении 26 лет глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей.
- Выборы не признает значительная часть белорусского народа. Третий месяц в стране идут массовые протесты, которые сопровождаются избиением и применением насилия со стороны власти против активистов.
- Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Против него и его режима введены санкции.
- 6 ноября Лукашенко заявил, что он гарантирует проведение новых выборов в стране. Однако они могут пройти только тогда, когда этого захотят белорусы.