Новая Конституция и уход из власти: Лукашенко анонсировал заявление

Когда будет надо, я уйду с поста президента - Лукашенко / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Глава Беларуси Александр Лукашенко подробно расскажет об изменениях в Конституцию страны в рамках Всебелорусского народного собрания. На мероприятии будут обсуждаться вопросы дальнейшего стратегического развития страны.

Об этом белорусский президент заявил на встрече с журналистами, которая состоялась в пятницу, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Пул первого.

По его словам, политик покинет пост президента страны только тогда, когда это нужно будет сделать. Об изменениях в Основной закон он намерен сообщить на Всебелорусском собрании.

"Когда надо, я уйду с этого поста… Детально, включая принятие конституции и прочее, по срокам, я планирую заявить на Всебелорусском народном собрании - как мы будем двигаться и при каких условиях", - добавил Лукашенко.

При этом президент добавил, что он не намерен уходить из власти под давлением.

"Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Добавим, ранее в Беларуси заявляли, что Всебелорусское народное собрание может пройти в январе-феврале 2021 года.Читайте такжеТихановская объявила о новых планах свержения Лукашенко

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