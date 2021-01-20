Новые амбиции и удар по Республиканской партии: СМИ раскрыли планы Трампа

Президентские амбиции Трампа могут ударить по позициям Республиканской партии - СМИ / GettyImages

Действующий президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обсудил со своими соратниками возможность создания новой политической силы с условным названием Партия патриотов. Несмотря на противоречия, позиции политика в Республиканской партии по-прежнему сильны. Его потенциальное выдвижение на президентских выборах в 2024 году может ударить по амбициям республиканцев.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, на прошлой неделе Трамп провел переговоры со своими соратниками на предмет создания новой политической силы. Целью политика является сохранение влияния после завершения президентской каденции.

Журналисты утверждают, что у Трампа конфликт с лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнелом, раскритиковавшим его из-за беспорядков у Капитолия. Однако у него по-прежнему высокая поддержка в рядах "республиканцев", о чем свидетельствуют последние опросы.Читайте такжеСМИ узнали, почему Трамп отказался от помилования самого себя

Как полагает The Hill, сейчас активно циркулируют слухи о том, будет ли Трамп вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Если он решится на такой шаг, это станет ударом по шансам на президентство кандидата от "республиканцев", у которого Трамп фактически будет оттягивать голоса.

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