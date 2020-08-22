Новая вспышка COVID-19: в США заговорили о третьей волне коронавируса

В США не исключили третью волну коронавируса / Reuters

В Соединенных Штатах вполне можно ожидать третью волну заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил один из ведущих вирусологов Америки Константин Чумаков в интервью РБК.

Он подчеркнул, что развитие ситуации вокруг вспышки COVID-19 складывается из многих компонентов.

"Если вторая волна сойдет на нет и наступит холодная погода, то, как многие ученые предполагают, с наступлением осеннего и зимнего сезона респираторные заболевания обострятся. Это мы знаем на примере гриппа. Пользуясь этой аналогией, некоторые предсказывают, что осенью и зимой будет еще один подъем заболеваемости, но это опять же, так сказать, гадание", - добавил Чумаков.

Напомним, с начала пандемии по состоянию на утро 22 августа в мире выявлено 22 млн 949 тыс. 234 больных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидерами по количеству зарегистрированных инфицированных остаются: США – 5 млн 622 тыс. 540, Бразилия – 3 млн 532 тыс. 330, Индия – 2 млн 975 тыс. 701, Россия – 944 тыс. 671.

Украина в мировом перечне находится в тридцатке стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения – наряду с Казахстаном и Израилем. По данным экспертов университета, в Украине зарегистрировано 102 тыс. 948 больных COVID-19.