Новое отравление Навального: Кремль готовит коварный план – эксперт

Алексей Навальный

Существует опасность повторного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, заявил известный социолог и публицист Игорь Эйдман.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, это может произойти в случае возвращения Навального в Россию.

Он отметил, что за сознательным отравлением Навального боевым отравляющим веществом Новичок однозначно стоит Кремль.

По его словам, российские власти: "Ушли в глухую несознанку, как это часто делают преступники. Но это может быть неким толчком для последующего расследования и документирования этого преступления и, соответственно, международных мер, санкций против российского руководства".

Эйдман считает, что в случае возвращения в Россию Навальный подвергнется опасности.

"Германия не допустит нового покушения на Навального, и Кремль на это не решится. Думаю, пока Навальный в Германии, ему ничего не угрожает. Если он решит вернуться в Россию и продолжить свою деятельность – вероятность последующих покушений достаточно велика. Достаточно вспомнить Владимира Кара-Мурзу-младшего, которого отравили два раза", - сказал Эйдман.

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Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.