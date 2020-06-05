В Австралии местный житель прогнал со своего газона премьер-министра: курьезное видео

Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра / Фото: скриншот

В Австралии в пригороде Камберры местный житель попросил премьер-министра Скотта Моррисона уйти с газона, который он недавно засеял.

Как сообщает Sky News Australia, глава правительства проводил около газона пресс-конференцию.

Премьер пригласил журналистов, чтобы показать результаты новой системы предоставления субсидий для строительства домов. Участники мероприятия зашли на газон австралийца, который попросил не портить ему ландшафт.

"Можете вы все сойти с травы, пожалуйста? Эй, ребят, я только что газон засеял!", — сказал мужчина.

Моррисон извинился, попросил сотрудников СМИ сойти с газона, после сказал, что все в порядке, и продолжил пресс-конференцию.

Напомним, президент Австрии Александер Ван дер Беллен с супругой и приятелями нарушил правила карантина, поскольку находился в ресторане после официально разрешенного времени, что зафиксировала полиция.

Как ранее сообщалось, в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен, чем нарушил правила карантина.