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В Беларуси устроили протест после ареста диджеев за песню Цоя Перемен

7 августа 2020, 22:04

Автомобилисты решили поддержать обвиняемых.

Диджеи включили песню Виктора Цоя Перемен / Фото: Наша нива

В Беларуси десять суток тюрьмы получили диджеи, которые во время организованного властями праздника включили песню группы Кино Перемен.

Как информирует Tut.by, звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.

"Я занимался хулиганством, как только пришёл на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом", — сказал во время суда Галанов.

По словам диджея, на песню Цоя многие зрители праздника отреагировали положительно. Галанов заявил, что ему было "максимально унизительно и неприятно" участвовать в концерте, организованном для того, чтобы сорвать акцию оппозиции.

Позже в Минске автомобилисты устроили акцию в поддержку двух звукооператоров. Автомобили, которые проезжали по проспекту Независимости, сигналили, а многие белорусы в окна авто показывали белые браслеты.

После начала акции полиция перекрыла проспект. На видео слышно, что некоторые автомобилисты также включали песню Перемен.

Отметим, песня группы Кино Перемен на протяжении нескольких лет остаётся негласным гимном оппозиционного движения в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 6 августа, сотрудники МВД Беларуси задержали доверенное лицо Светланы Тихановской на президентских выборах Марию Мороз. Позже ее отпустили – правоохранители заявили, что политика приглашали для проведения профилактической беседы.

Как ранее сообщалось, дипломаты посольства Украины в Республике Беларусь выясняют обстоятельства задержания украинских журналистов в Минске Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка.

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