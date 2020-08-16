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"Давите майданную мразь": белорусских бюджетников сгоняют на "антимайдан"

16 августа 2020, 08:58

Госслужащим угрожают увольнением в случае отказа.

митинг, антимайдан, беларусь
Бюджетников в Беларуси заставляют участвовать в провластном митинге / tut.by

В Минск свозят сотрудников государственных предприятий и учреждений для участия в митинге в поддержку Александра Лукашенко.

Как пишет белорусское издание TUT.BY, об этом рассказали жители разных регионов, которых принуждают поехать в столицу.

В частности, в белорусском "антимайдане" заставляют участвовать работников крупнейших предприятий. Кроме того, сгоняют на провластный митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

В отдельных ведомствах, как сообщают работники, также угрожают увольнением в случае отказа. Некоторым из тех, кого вопросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение или отгулы, говорится в материале.

"Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей", - отмечается в публикации.

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В то же время, на Facebook провластной общественной организации Белая Русь сообщается, что 16 августа пройдет митинг, на котором будут люди "поддерживающие государственный курс" в Беларуси.

Обратим внимание, что в Москве у посольства Беларуси прошла акция в поддержку белорусских силовиков.

Как передает EuroRadio, на одном из плакатов участников акции было написано: "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь!". На другом: "Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону Майдана! Работаете братья!".

/ t.me/euroradio

Напомним, накануне в Минске тысячи людей простились с погибшим во время протестов 34-летним Александром Тарайковским.

Люди пришли с цветами и свечами на Пушкинскую площадь, где 10 августа погиб Александр.

новости Беларуси антимамйдан Александр Лукашенко
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