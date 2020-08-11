Утро в "концлагере": что происходит с задержанными в белорусских РУВД

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста / TYT.by

На утро после массовых протестов в Беларуси задержанных в отделениях милиции кладут лицом на асфальт "штабелями".

Об этом свидетельствует видео, снятое минчанами из окон жилого дома возле Октябрьского РУВД.

Очевидцы говорят, что с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом", бьют и издеваются.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?

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Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберёмся — то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - пишут в соцсетях, комментируя видео.

Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются уже второй день.

Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.