Утро в "концлагере": что происходит с задержанными в белорусских РУВД

С задержанными милиционеры обращаются "как со скотом".
На утро после массовых протестов в Беларуси задержанных в отделениях милиции кладут лицом на асфальт "штабелями".
Об этом свидетельствует видео, снятое минчанами из окон жилого дома возле Октябрьского РУВД.
Очевидцы говорят, что с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом", бьют и издеваются.
"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?
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Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберёмся — то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - пишут в соцсетях, комментируя видео.
Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются уже второй день.
Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.