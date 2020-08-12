Депутат Европарламента назвала Тихановскую "избранным президентом Беларуси"

Светлана Тихановская находится в Литве в безопасности, сообщила депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене.
Главную контурентку Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси Светлану Тихановскую депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене назвала "избранным президентом" страны.
Об этом политик написала на своей странице в Twitter.
По словам Юкнявичене, Тихановская находится в Литве в безопасности.
"Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве в безопасности", – написала Юкнявичене.
Как сообщал Главред, 11 августа стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь. Позже стали известны подробности ее отъезда.
Оппозиционер также записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде из страны далось ей тяжело. Однако Тихановская, подчеркнув самостоятельность своего выбора, по ее словам, выехала из Беларуси ради своих детей.
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Напомним, ранее группа из 23 депутатов Европейского парламента подписала обращение к руководству ЕС с призывом ввести санкционный режим против политиков и чиновников режима Лукашенко по причине фальсификации народного изъявления и репрессий на территории Беларуси. В обращении также речь идет о том, что евродепутаты не признают легитимность президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. По их мнению, официальный Минск перешел грани дозволенного.