Депутат Европарламента назвала Тихановскую "избранным президентом Беларуси"

Светлана Тихановская находится в Литве/ twitter.com/naviny

Главную контурентку Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси Светлану Тихановскую депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене назвала "избранным президентом" страны.

Об этом политик написала на своей странице в Twitter.

По словам Юкнявичене, Тихановская находится в Литве в безопасности.

"Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве в безопасности", – написала Юкнявичене.

Как сообщал Главред, 11 августа стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь. Позже стали известны подробности ее отъезда.

Оппозиционер также записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде из страны далось ей тяжело. Однако Тихановская, подчеркнув самостоятельность своего выбора, по ее словам, выехала из Беларуси ради своих детей.

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Напомним, ранее группа из 23 депутатов Европейского парламента подписала обращение к руководству ЕС с призывом ввести санкционный режим против политиков и чиновников режима Лукашенко по причине фальсификации народного изъявления и репрессий на территории Беларуси. В обращении также речь идет о том, что евродепутаты не признают легитимность президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. По их мнению, официальный Минск перешел грани дозволенного.