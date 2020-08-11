Остались заложники: стали известны детали отъезда Тихановской из Беларуси

Светлана Тихановская / Reuters

Опубликованы подробности отъезда из Беларуси главного конкурента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Как рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, а ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, сообщает tut.by в Телеграм.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.

Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - добавила Ковалькова.

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В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно семь часов удерживали в Белоруссии.

"Она была задержана на долгое время, может быть, около семи часов", — цитирует Линкявичюса LRT.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что считает себя победительницей на состоявшихся выборах.

При этом в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов.