Дипломат рассказал, что нужно делать Украине в связи с протестами в Беларуси / УНИАН

Для того, чтобы повысить свою субъектность на международной арене, Украине обязательно нужно действовать и принимать участие в решении внутреннего кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает портал Український тиждень со ссылкой на мнение дипломата Романа Бессмертного ‒ посла Украины в Беларуси в период с февраля 2010-го по июнь 2011-го.

По его словам, официальному Киеву необходимо немедленно скоординировать действия с Польшей и Литвой, инициировать рассмотрение вопроса о ситуации в Беларуси на Совбезе ООН, инициировать созыв и рассмотрение на ОБСЕ.

"Через поляков и литовцев прокачать вопрос на всех уровнях в ЕС. Надо возвращать из отпуска и Совет ЕС, и Совет глав правительств и так далее. Рассмотреть вопрос в Совете Европы. Необходимо восстановить и категорически увеличить санкции против руководства Беларуси. Их приостановлено, частично ограничено и тому подобное", ‒ рассказал он.

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Напомним, ранее Роман Бессмертный заявлял - в случае, если на будущих выборах президента Беларуси победит кандидат от оппозиции, то его победа может обернуться для Украины прямой российской военной агрессией.