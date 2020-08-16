"Тотальные протесты": эксперт назвала причину краха Лукашенко

Александр Лукашенко / УНИАН

Беларусь накрыли не просто массовые, а тотальные протесты, заявила белорусский политолог и доктор Рейнского университета Фридриха Вильгельма Наталья Василевич.

"Режима Лукашенко больше не существует, он пал. К нему больше никогда не вернется ни лояльность, ни симпатия", - подчеркнула она в интервью Оbozrevatel.

При этом она сомневается в вероятности того, что Александр Лукашенко сможет удержаться у власти.

"Из прошлых сезонов этого 26-летнего сериала мы знаем, что Лукашенко очень плохо, даже чисто физически, реагирует на протесты. Даже если это группа студентов, которые стоят на площади с флагами, а тем более длительные. Лукашенко в таких случаях всегда исчезает, а дата его инаугурации переносится на более поздний строк. Теперь даже для него самого очевидно, что никакой народной любви больше нет, а на улицах не просто оппозиционеры, это обычный народ. Для него это политический крах, а его место в истории теперь будет оцениваться не самым лучшим образом", - добавила Василевич.

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Напомним, ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил о том, что в Беларуси участники протестов против Лукашенко смогли переломить ситуацию в свою пользу.

По его мнению, очень скоро в Беларуси будет сформирована новая власть.