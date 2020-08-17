"Пиррова победа": эксперт объяснил, почему репрессии Лукашенко не помогут

Александр Лукашенко / tut.by

Политолог Сергей Таран оценил ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, для Александра Лукашенко лучшим сценарием станет постепенная передача власти.

"Самый оптимистический сценарий для Лукашенко – это пиррова победа, когда он остается при власти, но теряет политическую легитимность, и все равно проблема не исчезает. Очевидно, что для Беларуси будет лучше сценарий, когда был бы предложен круглый стол по постепенному транзиту власти – переходу власти от Лукашенко к оппозиции. Возможно, путем еще одного тура выборов, так, как в свое время было при Оранжевой революции, тогда было политическое решение, и был третий тур выборов. Либо путем других процессов, например, объявление досрочных парламентских выборов", — сказал он.

Читайте такжеВ Кремле намекнули на силовой вариант: о чем договорились Путин с ЛукашенкоПо словам эксперта, силовое подавление протестов может только ухудшить ситуацию, и сам Лукашенко это понимает.

"Нужен какой-то политический шаг. Только репрессиями ситуацию решить невозможно. Чем дальше эти репрессии распространяются, тем больше они провоцируют ответную реакцию. Именно поэтому Лукашенко начал ослаблять давление правоохранителей", — сказал он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Украина, "приказывает провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация".