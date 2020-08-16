"Партизанские методы": эксперт оценила вероятность вторжения РФ в Беларусь

Российская армия / REUTERS

Белорусский политолог и доктор Рейнского университета Фридриха Вильгельма Наталья Василевич оценила вероятность российского вмешательства в ситуацию в Беларуси.

В интервью Оbozrevatel она подчеркнула, что Россия вмешивается только в пользу себя самой.

"А вот в пользу Лукашенко из-за каких-то там братских чувств или солидарности она точно вмешиваться не будет. Для такого вмешательства нужны два фактора: интерес и ресурсы. Если это есть – Россию ничто не остановит. Не уверена, что сейчас это ей присуще. Но что еще важно: Беларусь – партизанская страна, и то, что сейчас происходит, это, скорее, партизанские методы", - подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что в Беларуси отсутствуют яркие оппозиционные лидеры и организации.

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"Все это было разгромлено режимом, осталась только самоорганизация. Она хорошо проявляется сейчас, в условиях высоких протестных настроений. На улицы выходят семьи, соседи, друзья, коллеги по работе. Конечно, это не совсем гражданское общество, в западном понимании. Но какие формы самоорганизации доступны в нынешней ситуации – такие и работают", - добавила Василевич.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия готова по первому требованию Минска ввести войска на территорию республики, и оказать всю необходимую военную помощь.