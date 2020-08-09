Воевали на Донбассе: эксперт спрогнозировал судьбу задержанных в Беларуси боевиков РФ

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот Беларусь 1

Президент Беларуси Александр Лукашенко никогда не выдаст задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера Украине.

Об этом заявил белорусский ресторатор, общественный и оппозиционный деятель Вадим Прокопьев Апострофу.

"Это точно вагнеровцы, их идентифицировали, нашли на сайте Миротворец - они точно воевали на Донбассе. Украине они точно нужны в суде, здесь, живыми. Лукашенко их точно не отдаст. Я уверен, что он отдаст их России. Они приехали без оружия. Связь их с белорусскими оппозиционерами не доказывается никак. За исключением, если они сами на себя не напишут показания", - сказал он.

По его словам, сейчас есть два возможных сценария, по которым будут развиваться события.

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"Первое - российские силовые структуры таким образом проверяют системы действия белорусских властей. Не секрет, что между ними есть и конфликт между двумя ОПГ. Я допускаю, что отработать протоколы взаимодействия белорусских спецслужб на примере 33 невооруженных бойцов, это один из видов разведки. Вторая версия. Лукашенко сам их нанял, в этом случае он договорился с Пригожиным или возможно с боссами Пригожина. Эти скорее всего неприятные люди, возможно преступники, которых в Украине нужно судить, они получат деньги за то, что пережили неприятный арест и несколько недель в белорусской тюрьме", - считает ресторатор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что задержанные россияне "имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".