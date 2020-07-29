Эксперт выдвинул неожиданную версию задержания Минском наемников для "путинских войн"

В Беларуси задержали российских наемников / Скриншот

Во время демонстрации сюжета на белорусском ТВ о задержании сотрудников российской ЧВК в кадр попали страницы с арабским текстом, сообщил российский военный эксперт и блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

В своем Facebook он предположил, что через Беларусь проходит один из транзитов переправки боевиков на фронты "путинских войн" в арабоязычных странах Ближнего Востока и Африки.

"Безусловно, без согласования с белорусской стороной такой транзитный коридор ни создать, ни использовать невозможно, а значит, белорусское ЧК прекрасно знало о "наемниках" и уж точно не опасалось с их стороны никакой активности на своей территории, - подчеркнул эксперт.

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"Видимо, дела у Лукашенко перед 9 августа идут крайне плохо несмотря на заявленную поддержку в 70 с лишним процентов. Расчет простой - с Кремлем мы как-то утрясем досадный инцидент, сейчас не до сантиментов, сами понимать должны. Вы тоже там в Хабаровске лепите горбатого не от хорошей жизни", - добавил блогер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевика из частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Задержанные являются гражданами РФ.