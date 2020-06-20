Лукашенко заявил, что женщина не может стать президентом

Лукашенко считает, что женщина не может быть президентом / УНИАН

Президент Беларуси, где ранее едва не состоялся Майдан, Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область объяснил свои слова о неготовности женщин возглавить республику.

Видео разговора главы государства с пенсионерками опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, женщина не выдержит бремени власти.

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не то, что я не уважаю женщин. Если бы не было женщин, я бы не был президентом", — сказал Лукашенко.

"Вы наш президент", — призналась одна из многочисленных пенсионерок из присутствовавших на встрече.

Читайте такжеПоле чудес отдыхает: Лукашенко передал Зеленскому оригинальные презентыНапомним, ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко откровенно высказался о недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в отношениях с Россией "ничего не искрит".

Об этом сказал Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, сообщает белорусское агентство БелТА.

Лукашенко рассказал Лаврову о телефонном разговоре с Владимиром Путиным: "У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

В ответ на это Лавров заметил, что "искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", после чего Лукашенко начал перечислять проблемы России и Беларуси.