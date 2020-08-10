"Озверевшие люди": Лукашенко объяснил стрельбу ОМОНа в демонстрантов

В Беларуси силовики стреляли в протестующих / Reuters

В Беларуси правоохранителям пришлось защищать представителей объединенного штаба оппозиции, заявил президент Александр Лукашенко.

"Их собрали в одном офисе, плюс еще каких-то оппозиционных журналистов - всего около 60 человек. Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация, и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва. Но повезло, что из их штаба позвонили нашим ребятам в милиции и попросили защиту. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию", - цитирует его БелТА.

Лукашенко также прокомментировал "фейк" о протестах в Беларуси.

Читайте такжеВыборы в Беларуси: Тихановская назвала себя победителем и требует передачи власти"Якобы приехал из Польши революцию делать и его убили. Начинаем искать по всей стране - фейк! Понимаете, им нужна жертва. А наши родители куда смотрят? Вы видите, что там и школьники есть: 16, 17, 18 лет - разные. Ведь их эти кукловоды просто бросают на штыки, а сами прячутся за спину. Мы задержали этих организаторов, которые прятались, - около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина - в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками — ужас", - сказал он.

Лукашенко также признал, что белорусские правоохранители стреляли по протестующим резиновыми пулями. По его словам, это произошло, когда протестующие якобы хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера.

"Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция - молодцы, справились", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не допустит Майдана в стране, а ответ на неправомерные действия будет адекватный.