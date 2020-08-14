УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Я пока живой": Лукашенко рассказал, где находится после выборов в Беларуси

14 августа 2020, 12:28

Александр Лукашенко ответил на слухи о том, что он находится за границей.

Лукашенко
Александр Лукашенко оценил массовые протесты в Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране и всеобщую забастовку.

По его мнению, в Беларуси происходит попытки раскачивания трудовых коллективов, передает БЕЛТА.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - заявил он в ходе совещания.

Лукашенко прокомментировал всеобщую забастовку, охватившую страну: "Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим".

По его мнению, если белорусские предприятия остановят работу, их место на рынке займут иностранные конкуренты.

Читайте такжеСтало извесно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" - добавил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

После этого тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

Кроме того, в Беларуси также объявили всеобщую забастовку.

новости Беларуси Александр Лукашенко стачка
Сейчас вы просматриваете новость «"Я пока живой": Лукашенко рассказал, где находится после выборов в Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:51
Назвавший Крым Украиной, а войну на Донбассе – гражданской Цепкало выступил против войск России в Беларуси
12:43
Алкоголь на голодный желудок: что происходит с организмом Видео
12:29
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
12:28
"Я пока живой": Лукашенко рассказал, где находится после выборов в Беларуси Видео
12:28
Добрый Сталин, или Почему многие украинцы завидуют белорусам мнение
12:25
Рак кожи: как часто наносить крем от солнца, чтобы не заболеть Видео
12:19
"Ситуация критическая": Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, что делать Видео
12:13
Зеленский рассказал, как удалось освободить задержанных в Беларуси украинцев
12:01
Ламинированные межкомнатные двери: на что обратить внимание при выборе? новости компании
11:57
Десятки предприятий и тысячи рабочих: в Беларуси продолжается забастовка против Лукашенко Видео
11:31
Язва желудка: причины, симптомы и факторы риска Видео
11:15
Камала Харрис может стать главным критиком Трампа мнение
11:11
Коронавирус в Украине: Covid-19 установил новые антирекорды Видео
10:40
"Нам не нужна война": у Лукашенко отреагировали на ситуацию в Беларуси и сделали заявление Видео
10:20
С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей Видео
10:19
Социолог объяснил, почему у Зеленского начались проблемы с рейтингом
09:54
Стало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера
09:45
Лукашенко безупешно косплеит Гитлера - и закончит так же мнение
09:25
"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми Видео
09:03
Поворот на восток. У Польши назревают большие проблемы в ЕС
09:00
Синдром Скитера: врачи предупредили об опасности комариных укусов Видео
08:59
В ВОЗ рассказали, почему не взяли российскую вакцину от коронавируса
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
08:40
В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко Видео
08:31
В Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены мнение Видео
08:21
В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца
07:11
"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски
06:54
Протест гнева: чем закончится "майдан" в Беларуси мнение
06:33
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
06:01
Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы
05:05
Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2
04:26
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса
03:49
Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко
03:11
Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов
02:17
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
01:51
"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
00:55
Медики изобрели новый способ лечения язвы
00:31
Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева Видео
00:19
С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины Видео
13 августа, четверг
23:59
В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ Фото Видео
23:36
Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19 Видео
22:59
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
22:54
"Верым! Можам! Пераможам!": в Беларуси новая вспышка протестов Фото Видео
22:22
Лукашенко поручил освободить "попавших под раздачу"
22:06
Филарет пожаловался Трампу на ущемление прав верующих УПЦ
22:01
Кровавые протесты в Беларуси: появилась третья жертва Видео
21:36
Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба
21:02
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе
20:58
"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять