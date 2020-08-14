"Я пока живой": Лукашенко рассказал, где находится после выборов в Беларуси

Александр Лукашенко оценил массовые протесты в Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране и всеобщую забастовку.

По его мнению, в Беларуси происходит попытки раскачивания трудовых коллективов, передает БЕЛТА.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - заявил он в ходе совещания.

Лукашенко прокомментировал всеобщую забастовку, охватившую страну: "Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим".

По его мнению, если белорусские предприятия остановят работу, их место на рынке займут иностранные конкуренты.

Читайте такжеСтало извесно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" - добавил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

После этого тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

Кроме того, в Беларуси также объявили всеобщую забастовку.