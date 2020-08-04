Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами"

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками / УНИАН

Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

Трансляция обращения Лукашенко доступна в YouTube.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", — сказал Лукашенко.

Отметим, Лукашенко, скорее всего, имел в виду Светлану Тихановскую, Марию Колесниковую и Веронику Цепкало. Тихановская официально зарегистрирована кандидатом в президенты, ее муж, известный блогер Сергей Тихановский, арестован. Колесникова и Цепкало представляют штабы других участников президентской гонки, которые не допущены к выборам. Они поддержали Тихановскую.

"Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что на "крепком монолитном" белорусском обществе решили отработать "цветные революции" с учетом новых информационных технологий, но это не удастся сделать.

Также Лукашенко подчеркнул, что государству никогда не выиграть битву в интернете.

Он пожаловался на то, что уровень этой битвы "желтый" и государство не может до него опуститься.

"Мы — государство. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите, обзывать всех шлюхами и проститутками, тех, кто нам не нравится", — подчеркнул он.

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"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - заявил Лукашенко.