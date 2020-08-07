Хитрый план: Лукашенко предложил свою "коронавирусную" кровь для оппозиции

Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко захотел стать донором крови для оппозиционеров, чтобы поделиться с ними плазмой с антителами к коронавирусу.

Об этом сообщает портал БЕЛТА.

В рамках церемонии вручения государственных наград белорусским медикам Лукашенко напомнил, что сам недавно переболел китайским коронавирусом.

Далее, президент обратился к министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику.

"Ты же меня в этот "золотой фонд" сейчас запишешь — когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле", — заявил Лукашенко.

Президент полагает, что озвученный им путь ‒ самый простой к повороту оппозиции в сторону государства и президента.

"Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь.[…] полушутка-полуправда", — подытожил он.

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Напомним, ранее Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что его заразили китайским коронавирусом Сovid-19 намеренно.

До того, 28 июля 2020 года он официально заявил, что переболел китайским коронавирусом Covid-19, но перенес заболевание "на ногах".

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", − рассказал Лукашенко.