Лукашенко назвал протестующих "пьяными и обкуренными" наркоманами

Лукашенко рассказал о пьяных и обкуренных белорусах на протестах / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что среди демонстрантов на улицах Минска встречается много людей в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

"А наши родители куда смотрят? Вы видите, что там и школьники есть: 16, 17, 18 лет — разные. Ведь их эти кукловоды просто бросают на штыки, а сами прячутся за спину. Мы задержали этих организаторов, которые прятались, — около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина — в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками — ужас. Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай бог, не допустить пожара", - сказал он на встрече с председателем Исполнительного комитета Сергеем Лебедевым, передает Белта.

Читайте такжеВ Беларуси сообщили о первом погибшем на протестахПо словам Лукашенко, силовики вынуждены были действовать решительно, поскольку протестующие блокировали избирательные участки и людей, которые на них работали.

"И самое опасное со вчера: они собрались толпами и блокировали 33 участка в Минске уже после восьми часов. Давили на людей и не позволяли выйти. Мне прошлось привлечь военных, чтобы эвакуировать их. Даже Центральную комиссию пришлось защищать. То есть они по всем направлениям предприняли попытку давления. Я всех предупредил, и власть с этим справилась", — заявил Лукашенко.

Отметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Напомним, на улицы Минска уже выехала спецтехника, в том числе водометы. Протестующие автомобилисты перекрывают дороги и закрывают проезд силовикам. В городе находятся внутренние войска.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.