После кровавых протестов в Беларуси Лукашенко позвонил Путину: о чем говорили

Александр Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные пресс-службы главы белорусского государства.

"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что защита Беларуси – это защита Союзного государства и предупредил, что "если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в РФ, - ред.)".

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Как известно, в Евросоюзе заявили о намерениях ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси.

Накануне Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

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Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.