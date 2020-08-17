"Боится беларусов как огня": Лукашенко устроил "цирк" на бастующем заводе

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, рабочие которого присоединились к всеобщей забастовке.

Как передает государственное агентство БЕЛТА, Лукашенко заявил о том, что в Беларуси "в целом заводы работают".

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек, - ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал Лукашенко.

В то же время работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что президент не вышел для общения с ними. "Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром я так понимаю", — цитирует одного из работников белорусский телеграм-канал TUT.BY.

Читайте также"Саша, уходи": белорусские предприятия присоединяются к забастовке

"На завод дед прилетел на вертолёте, заводчан избегает, общается с маленькой отобранной группой. После выступления конечно же спешно улетит в резиденцию. Боится беларусов как огня", - уточняет телеграм-канал @Belamova.

Напомним, в Беларуси с 17 августа объявлена общенациональная забастовка.

Белорусская оппозиция выдвинула основные политические требования: отставка Лукашенко, признание президентом Светланы Тихановской и после этого проведение новых выборов. Также оппозиция настаивает на возбуждении уголовных дел против правоохранителей за насилие против протестующих и назначение компенсаций пострадавшим.