"Мало не покажется": Лукашенко всполошился из-за намерения оппозиции штурмовать его резиденцию

Александр Лукашенко обвинил оппозицию в намерении штурма его резиденции / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что участников акций протеста в стране провоцируют и толкают на беспорядки.

"Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

По его словам, определенные люди, находясь за рубежом, "кукловодят" акциями протеста в Беларуси, получая за это большие деньги.

"Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам - ОМОНовцам - они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не допустит Майдана в стране, а ответ на неправомерные действия будет адекватный.

Кроме того, он также признал, что белорусские правоохранители стреляли по протестующим резиновыми пулями. По его словам, это произошло, когда протестующие якобы хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера.