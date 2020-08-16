"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против Украины

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в митинге его сторонников в центре Минска.

Он поблагодарил всех собравшихся за то, что "четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции".

"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили суверенное, независимое государство, время выбрало нас и мы это сделали", - отметил Лукашенко.

Обращаясь к участникам акций протеста, президент Беларуси подчеркнул, что "вертолетных денег" не бывает.

"Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках", - утверждает он.

Кроме того, президент Беларуси также заявил о том, что НАТОвские "танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ".

"Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация", - добавил Лукашенко.