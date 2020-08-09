Лукашенко заверил, что его отношения с Россией не испортились

Александр Лукашенко заверил, что его отношения с РФ не испортились / Reuters

В воскресенье, 9 августа, после голосования на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российские отношения будут складываться в нормальном ключе.

Об этом сообщает Белта.

"Если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь", - сказал лидер Беларуси.

Также Лукашенко подчеркнул, что в случае победы на выборах будет строить с Россией нормальные отношения.

Кроме того, он рассказал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сказал, что "мы в одной лодке".

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день". На следующий день я получил от президента РФ письмо, по-моему, на 5-ти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш СК рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!", - особо отметил Лукашенко.

Читайте такжеЗадержание боевиков Вагнера: Лукашенко рассказал о договоренности с ПутинымНапомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов.

Кроме того, Лукашенко заявил о усилении наблюдения на белорусско-российском участке границы.

Также лидер Беларуси рассказал, что 170 человек с фальшивыми документами не пропустили утром воскресенья в страну из-за границы.

Лукашенко обратился и к средствам массовой информации.

"СМИ получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране", - отметил президент.