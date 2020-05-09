"Забудем о коронавирусе": Лукашенко ошарашил сроками

Лукашенко назвал сроки завершения пандемии в Беларуси / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который нашел новый метод борьбы с COVID-19, убежден, что его страна победит недуг в течении одного месяца.

"Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", - сказал Александр Лукашенко в интервью Белта.

По его мнению, главное, на что нужно делать упор во время пандемии - спасение людей. По словам Лукашенко, в Беларуси - самая низкая смертность при имеющемся объеме выявляемых случаев. Он заявил, что очень важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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"Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Беларуси - Ред.) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет", - сказал Лукашенко.

Ранее была названа цель Лукашенко "заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию". Кто-то рассказал Лукашенко, что нужно развивать массовый иммунитет.

Напомним, Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик. Глава Беларуси считает, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по COVID-19 из Всемирной организации здравоохранения.