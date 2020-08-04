Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников

Лукашенко высказался о перебросе наемников в Беларусь / Reuters

Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты", — порассуждал он.

Лукашенко заявил, что на Беларуси решили отработать новые революционные технологии, но этого не выйдет.

Кроме того, в своем обращении Лукашенко упомянул о задержании 33 россиян под Минском.

"Пока горячей войны нет, не стреляют. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже есть. Брошены миллиардные ресурсы", - отметил он.

"Они (россияне - Ред.) дали показания. Команда была ждать. Билеты на Стамбул - это легенда. Удивляет, почему в Африку или Турцию россияне летели через Беларусь, а не через собственно Россию. Летели бы через северный полюс", - сказал президент Беларуси.

"Мы по-человечески относится к этим ребятам. И они рассказали все. Я хочу, чтобы те, кто меня слышат, запомнили: прекратите врать. Вы уже опозорились со Стамбулом. Мы родные люди: белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи. Мы жили мирно. Не подбрасывайте сюда ядерного оружия, а то до Владивостока будет полыхать!", - добавил Лукашенко.

По его словам, сегодня еще одна группа была заброшена на юг страны.

"У нас уборочная кампания, мы должны их по лесам ловить? Мы их отловим", - подчеркнул он.

Читайте такжеЛукашенко заявил об изменении статуса отношений с РоссиейНапомним, ранее сообщалось, что на территории Беларуси якобы началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента страны.