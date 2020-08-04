УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников

4 августа 2020, 13:38

Президент Беларуси попросил не подбрасывать ему ядерного оружия, а то до Владивостока будет полыхать.

Лукашенко
Лукашенко высказался о перебросе наемников в Беларусь / Reuters

Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты", — порассуждал он.

Лукашенко заявил, что на Беларуси решили отработать новые революционные технологии, но этого не выйдет.

Кроме того, в своем обращении Лукашенко упомянул о задержании 33 россиян под Минском.

"Пока горячей войны нет, не стреляют. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже есть. Брошены миллиардные ресурсы", - отметил он.

"Они (россияне - Ред.) дали показания. Команда была ждать. Билеты на Стамбул - это легенда. Удивляет, почему в Африку или Турцию россияне летели через Беларусь, а не через собственно Россию. Летели бы через северный полюс", - сказал президент Беларуси.

"Мы по-человечески относится к этим ребятам. И они рассказали все. Я хочу, чтобы те, кто меня слышат, запомнили: прекратите врать. Вы уже опозорились со Стамбулом. Мы родные люди: белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи. Мы жили мирно. Не подбрасывайте сюда ядерного оружия, а то до Владивостока будет полыхать!", - добавил Лукашенко.

По его словам, сегодня еще одна группа была заброшена на юг страны.

"У нас уборочная кампания, мы должны их по лесам ловить? Мы их отловим", - подчеркнул он.

Читайте такжеЛукашенко заявил об изменении статуса отношений с РоссиейНапомним, ранее сообщалось, что на территории Беларуси якобы началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента страны.

Александр Лукашенко новости Беларуси дестабилизация ситуации российские наемники
Сейчас вы просматриваете новость «Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады
14:18
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
09:47
Путин торопится поглотить Беларусь мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
09:26
Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело Видео
09:25
Коронавирус в Украине 4 августа: в МОЗ дважды за утро обновили данные
09:07
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа: ученые дали неутешительный прогноз
09:05
Бессонница: эти продукты помогут наладить сон
08:50
Прячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками Видео
08:29
Украинцы во всем, что связано с коронавирусом, ведут себя как дикари мнение
08:23
Отказ от усиления карантина: Степанов рассказал, что грозит бунтующим регионам Видео
07:57
Ученые выяснили, где в теле "прячется" коронавирус после выздоровления
07:32
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
06:55
Безумный таракан: как Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя и что ждать Украине мнение
06:30
Гороскоп на август 2020 года: кто будет "на коне" во второй половине
05:59
Последствия пандемии для психики: ученые сделали тревожное заявление
05:54
"Обо мне знает вся страна": эксперт рассказала, почему угрозы терактов появятся по всей Украине
05:27
В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн Фото
05:02
"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья
04:24
Статистика лукавит: в Украине заразившихся COVID-19 гораздо больше – эксперт Видео
03:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
03:10
В Англии выздоровела самая долго болеющая пациентка с COVID-19
02:46
Вакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление
02:18
Высокий холестерин: 3 опасных продукта, которых нужно избегать
01:37
В Минздраве поведали, по какому принципу делили страну на зоны
00:55
"Такие ликвидируются": эксперт указал на провал силовиков в ситуации с захватом банка Видео
00:19
Мария Магдалина: какой сегодня праздник 4 августа, приметы, именины Видео
03 августа, понедельник
23:58
"Переговоры с марионетками": журналист пояснил опасность идеи Кравчука
23:29
В Турции бьют тревогу: коронавирус вновь набирает обороты Видео
23:05
Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко
22:41
Задержание "зеленых человечков": Россия выдвинула жесткое требование
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять