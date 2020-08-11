Забастовка в Беларуси: металлургический гигант останавливает работу

Не работают трубопрокатный и канатный цеха БМЗ.
В Беларуси продолжается забастовка, которую объявили в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов.
Несколько цехов Белорусского металлургического завода прекратили работу, сообщает РИА Новости.
Подчеркивается, что не работают, как минимум, трубопрокатный и канатный цеха БМЗ.
Среди требований протестующих указано освобождение в стране политических заключенных и проведение свободных выборов президента.
Кроме того, стало известно о забастовке на Минском электротехническом заводе им. Козлова.
"Народ выходит на забастовку", - сообщают белорусские телеграм-каналы, публикуя соответствующие фото.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа.
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Работники сообщили, что в цехах собираются десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.