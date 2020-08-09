Автозак въехал в толпу: в Минске против протестующих применили слезоточивый газ

Милиция применила слезоточивый газ в Минске и Гродно / Фото: Reuters

В Беларуси представители правоохранительных органов страны применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

Как сообщает Sputnik Беларусь, агрессивно разгоняют митингующих и в других городах страны.

"Около стелы Минск — город герой милиция применила слезоточивый газ", — сообщило агентство.

Слезоточивый газ против протестующих применили также в городе Гродно, люди жалуются на проблемы с дыханием. Также силовики применяют светошумовые гранаты.

В МВД заявили, что пока не располагают информацией о пострадавших возле стелы.

Читайте такжеБольше, чем показал экзит-пол: ЦИК Беларуси объявила первые результаты выборовПозже очевидцы сообщили, что в центре Минска автозак въехал в толпу протестующих. Отмечается, что водитель автозака сделал это намеренно, в результате два человека получили травмы, их передали врачам. Наезд произошел после того, как демонстранты автомобилем перекрыли путь автозаку. Известно, что одного из пострадавших уносили несколько человек, в это время их забрасывали светошумовыми гранатами.

Напомним, в Минске после объявления предварительных результатов выборов президента и победы Александра Лукашенко начались на улицах беларусской столицы столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.

Протесты начались после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные результаты выборов президента в пяти регионах страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 82% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – всего 5%.

Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.