В Беларуси ответили на вопрос о выдаче Украине задержанных боевиков РФ

В Беларуси задержали боевиков Вагнера / Скриншот

В Генеральной прокуратуре Беларуси прокомментировали вопрос относительно возможности выдачи Украине задержанных российских боевиков ЧВК Вагнер.

Соответствующего запроса о выдаче Киеву задержанных Генпрокуратура Беларуси пока не получала, сообщает Telegram-канал российского агентства РИА Новости.

Отмечается, что по состоянию на утро понедельника, 3 августа, Генпрокуратура Беларуси ходатайств относительно задержанных на прошлой неделе россиян от украинской стороны не получала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В белорусском ведомстве подчеркнули, что задержанные россияне "имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".