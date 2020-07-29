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"Наследили" на Донбассе: Минск вызывает послов Украины и РФ из-за задержания боевиков

29 июля 2020, 20:36

14 задержанных российских наемников принимали участие в событиях на Донбассе.

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков прокомментировал ситуацию вокруг задержания 32 российских боевика из частной военной компании Вагнера.

Как сообщает БЕЛТА, Министерство иностранных дел Беларуси отправит запросы и приглашение послам Украины и Российской Федерации для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - констатировал госсекретарь СБ Беларуси.

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Напомним, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевика из частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Задержанные являются гражданами РФ.

В правоохранительных органах Беларуси отметили, что была получена информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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