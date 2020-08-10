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Протесты в Минске накаляются: баррикадам противостоят внутренние войска

10 августа 2020, 23:07

Отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси вспыхнули снова / Фото: Tut.by

В Беларуси в центр Минска направили внутренние войска для разгона демонстрантов, которые выступают против фальсификаций на выборах президента и избрания на очередной срок Александра Лукашенко.

Как сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале, протестующие продолжают собираться из разных концов города на главных улицах.

Милиция оттесняет протестующих в Минске с проспекта Победителей. ОМОН использует светошумовые гранаты и резиновые пули.

На улицы столицы уже выехала спецтехника, в том числе водометы. Протестующие автомобилисты перекрывают дороги и закрывают проезд силовикам.

ОМОН жестко задерживает демонстрантов, чтоб не допустить скопления протестующих в одном месте. В протестующих стреляют из пневматических дробовиков и забрасывают светошумовыми гранатами. Протестующие при жестких столкновениях отступают во дворы и перегруппировываются. Слышна стрельба очередями.

Журналисты сообщают, что в Бресте начали возводить баррикады. Горожане используют подручные материалы, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки.

Отметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.

Напомним, в Минске сообщили, что в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

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