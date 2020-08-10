В Беларуси сообщили о первом погибшем на протестах

МВД Беларуси сообщило о первом погибшем протестующем в Минске / Фото: Tut.by

МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.

"Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси в Telegram-канале.

По информации ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Такое заявление сделала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Читайте также"В Варшаве у Лукашенко три голоса": беларуский журналист назвал причину протестовОтметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Напомним, на улицы Минска уже выехала спецтехника, в том числе водометы. Протестующие автомобилисты перекрывают дороги и закрывают проезд силовикам. В городе находятся внутренние войска.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.