В Беларуси начались забастовки после выборов президента

На забастовку вышли сотрудники Белорусского металлургического завода.
В Беларуси на предприятиях начались забастовки после состоявшихся накануне президентских выборов.
Таким образом рабочие высказывают свое несогласие с официальными итогами голосования.
В частности, на забастовку вышли сотрудники Белорусского металлургического завода, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.
"Рабочие на БМЗ начали бастовать!", - говорится в сообщении.
Кроме того, также публикуются фотографии с бастующими работниками предприятия.
Как известно, Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.
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Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.
За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.
Как известно, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.
В ответ силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.
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Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.