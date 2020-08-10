В Беларуси начались забастовки после выборов президента

Забастовка на БМЗ / NEXTA Live

В Беларуси на предприятиях начались забастовки после состоявшихся накануне президентских выборов.

Таким образом рабочие высказывают свое несогласие с официальными итогами голосования.

В частности, на забастовку вышли сотрудники Белорусского металлургического завода, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

"Рабочие на БМЗ начали бастовать!", - говорится в сообщении.

Кроме того, также публикуются фотографии с бастующими работниками предприятия.

/ NEXTA Live

Как известно, Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.

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Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Как известно, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В ответ силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

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Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.