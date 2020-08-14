Выборы президента Беларуси: оглашены окончательные итоги

Стали известны результаты выборов в Беларуси / Фото сentralasia.media

Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

Об этом идет речь в сообщении белорусского новостного портала TUT.BY.

Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей.

За Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

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Кроме того, в Беларуси также объявили всеобщую забастовку.