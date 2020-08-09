"Фашисты, садюги": в Беларуси ОМОН хватает прохожих прямо во дворах

В Беларуси свирепствует ОМОН / Reuters

В Беларуси полицейский спецназ хватает людей прямо во дворах жилых домов.

Соответствующее видео опубликовано телеграм-каналом @nexta_tv.

На кадрах запечатлено, как ОМОН грубо хватает одного из прохожих и заталкивает его в машину после того, как мужчина обратился к полицейским.

При этом возмущенные местные жители выражают свое недовольство из-за репрессий и кричат в адрес ОМОНа: "Фашисты, садюги".

"Бандиты в форме ходят по дворам и похищают прохожих. Посмотрите на реакцию всего двора. Силовики, вам не стыдно носить свою форму?", - пишут в своцсетях.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси утром 9 августа, в день проведения президентских выборов, были задержаны не менее 28 наблюдателей кампании Право выбирать 2020, объединяющей оппозиционные партии и движения.

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Местонахождение 8 человек выясняется, с вечера они не выходили на связь.