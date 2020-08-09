Оппозиция Беларуси зовет людей на "майдан"

Центр Минска заблокирован силовиками / Фото: People.onliner.by

В Беларуси после оглашения предварительных результатов выборов, согласно которым президентом снова избран Александр Лукашенко, представители оппозиции призывают соотечественников выйти на акции протеста против фальсификации избирательного процесса.

Объявление было опубликовано во всех социальных сетях.

"Напоминаем план: Минск 20:00-20:30 - собираемся у своих участков, знакомимся, ожидаем опоздавших и группой выдвигаемся к Стеле. 22:00 - общий сбор минчан у Стелы. Далее мы показываем своее единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!" - сказано в сообщении.

Белорусам рекомендуют правильно собираться на "майдан" и противостоять насилию со стороны правоохранителей.

"Регионы 20:00-20:30 - общий сбор на центральных площадях вашего города", - сообщают активисты.

Правоохранительные органы Беларуси вовсю готовятся к протестам. Со спутника можно увидеть, что центр Минска полностью заблокирован силовиками.

/ Фото: People.onliner.by

Читайте такжеСамолет Лукашенко покинул МинскНапомним, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.

По данным официальных экзит-полов, победил Александр Лукашенко, набравший 79,7%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 6,8% голосов.

Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.