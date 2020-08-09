В Беларуси проблемы с доступом к мессенджерам, Twitter и Google

Проблемы с доступом к Интернету наблюдаются во многих городах.
С утра 9 августа, в день президентских выборов, в Беларуси появились проблемы с доступом к некоторым интернет-сервисам.
Читатели Tut.by сообщают о медленном доступе к Telegram без прокси-сервера. Медленно загружаются сервисы Youtube и Google. Также сообщается о проблемах с шифрованием трафика на сайты за пределами Беларуси.
При этом сервис микроблогов Twitter работает в Беларуси с перерывами, сообщает Радио Свобода.
В Telegram-чате минчане сообщают о проблемах с VPN-сервисами, в частности с TunnelBear.
С Tor и VPN у Opera пока проблем нет, некоторые анонимайзеры работают.
Проблемы с доступом к Интернету наблюдаются в Минске, Минской области, Витебске, Бобруйске и других городах.
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В Белтелекоме заявили, что "проблемы есть, над ними работают специалисты".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси власти препятствуют информированию граждан и блокируют мобильный интернет.