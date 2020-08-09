В Беларуси проблемы с доступом к мессенджерам, Twitter и Google

В Беларуси проблемы с доступом к интернет-сервисам / 056.ua

С утра 9 августа, в день президентских выборов, в Беларуси появились проблемы с доступом к некоторым интернет-сервисам.

Читатели Tut.by сообщают о медленном доступе к Telegram без прокси-сервера. Медленно загружаются сервисы Youtube и Google. Также сообщается о проблемах с шифрованием трафика на сайты за пределами Беларуси.

При этом сервис микроблогов Twitter работает в Беларуси с перерывами, сообщает Радио Свобода.

В Telegram-чате минчане сообщают о проблемах с VPN-сервисами, в частности с TunnelBear.

С Tor и VPN у Opera пока проблем нет, некоторые анонимайзеры работают.

Проблемы с доступом к Интернету наблюдаются в Минске, Минской области, Витебске, Бобруйске и других городах.

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В Белтелекоме заявили, что "проблемы есть, над ними работают специалисты".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси власти препятствуют информированию граждан и блокируют мобильный интернет.