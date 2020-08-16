Решающие дни: экс-депутат Госдумы рассказал, когда обрушится режим Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси участники протестов против президента Александра Лукашенко смогли переломить ситуацию в свою пользу, заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, очень скоро в Беларуси будет сформирована новая власть.

"Мне кажется, у нас эти выходные будут решающими. Но, похоже, чаша склонилась в сторону народа. И, скорее всего, на следующей неделе, в Беларуси уже будет новая власть", - отметил Пономарев.

По его мнению, одним из решающих факторов стало начало всеобщей забастовки в Беларуси.

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"Когда заводы начали выходить на забастовку, когда начались массовые акции протеста именно в трудовых коллективах – становится ясно, что это не какие-то белые шарики, не какая-то там интеллигенция, а то, на что откликается все общество. Именно поэтому полиция начала уходить с улицы. Мы видим все нарастающий процесс перехода силовиков и переход региональных властей", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что люди из окружения Лукашенко готовят пути отступления после обострения ситуации и кровавых столкновений в стране.

Они изучают возможности бегства в Россию в случае отстранения Лукашенко от власти.