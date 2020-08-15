Pornhub обратился к силовикам Беларуси

ОМОН Беларуси / Фото:Tut.by

Известный порносайт Pornhub обратился к беларуским силовикам, и призвал их держать в руках не дубинки, а что-нибудь другое.

"Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое!" — говорится в посте, который был опубликован Вконтакте.

Публикация сопровождается фотографией полицейской дубинки, перечеркнутой красной полосой.

Авторы продублировали призыв и на беларуском языке. Мем удивительным образом совпадает с цветами беларуского флага.

Как известно, в Евросоюзе заявили о намерениях ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси.

Напомним, СМИ сообщили, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко готовят пути отступления после обострения ситуации и кровавых столкновений в стране.